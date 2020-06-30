TFF resmen açıkladı! 2. ve 3. ligde sezon iptal edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladığı 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerin, Kulüpler Birliği ile yapılan görüşmenin ardından bu sezon oynatılmamasına karar verdiğini duyurdu. Liglerde şampiyonlar ve düşecek takımlarla ilgili karar daha sonra verilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü sonrası 18 Temmuz'da yeniden başlayacağını açıkladığı 2. Lig, 3. Lig ve amatör ligler için verdiği kararı değiştirdi.
TFF, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası liglerin iptal edildiğini duyurdu.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Riva'da bugün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı yapmıştır.
Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir.
TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 20:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF resmen açıkladı! 2. ve 3. ligde sezon iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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