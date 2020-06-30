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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Futbol Federasyon'dan flaş değişiklik! 2'nci ve 3'üncü ligler...

resmen açıkladı! 2. ve 3. ligde sezon iptal edildi

TFF resmen açıkladı! 2. ve 3. ligde sezon iptal edildi

(), daha önce 'da başlayacağını açıkladığı 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerin, Kulüpler Birliği ile yapılan görüşmenin ardından bu sezon oynatılmamasına karar verdiğini duyurdu. Liglerde şampiyonlar ve düşecek takımlarla ilgili karar daha sonra verilecek.

(), corona virüsü sonrası 'da yeniden başlayacağını açıkladığı 2. Lig, 3. Lig ve amatör ligler için verdiği kararı değiştirdi.

TFF, 2. ve 3. temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası liglerin iptal edildiğini duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Riva'da bugün, TFF Başkanı , TFF 1. Başkan Vekili , Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı , yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı yapmıştır.

Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto 'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir.

TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 20:35
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