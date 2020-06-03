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03 Haziran 2020, Çarşamba
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ve kulüplerden şehitlere taziye

TFF ve kulüplerden şehitlere taziye

ve kulüpler 'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

ve kulüpler 'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı. TFF'den yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 3.6.2020
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