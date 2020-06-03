Maradona, Gimnasia ile nikah tazeledi!
Arjantin Süper Ligi ekiplerinden Gimnasia, 59 yaşındaki teknik direktör Diego Armando Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını resmi site üzerinden duyurdu.
Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktör Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini uzattı.
Gimnasia Kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.
Bu sezon Maradona'nın yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet alan Gimnasia, 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor.
Arjantin Süper Ligi'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.
- 03.06.2020
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