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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Maradona, ile nikah tazeledi!

Maradona, Gimnasia ile nikah tazeledi!

ekiplerinden , 59 yaşındaki 'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını resmi site üzerinden duyurdu.

Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi , 'nın sözleşmesini uzattı.

Gimnasia Kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Bu sezon Maradona'nın yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet alan Gimnasia, 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor.

'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.

  1. 03.06.2020
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