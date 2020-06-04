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04 Haziran 2020, Perşembe
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Alt liglerden haberler

Alt liglerden haberler

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve transfer haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Dadaş'ta Şifo Mehmet takımına güveniyor
1. Lig'de 2. sırada şampiyonluk yarışındaki Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, 70 günü antrenmansız geçirdiklerini ancak buna rağmen hedeflerinin olduğunu açıkladı. , "Şu anda çalışma tempomuz oldukça yüksek, iyi bir şekilde gidiyoruz" diye konuştu.

Altay'da bir teklif de Kazımcan'a
Altay, stoper Cenk Özkaçar için teklifler aldığını açıklamıştı. Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "17 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş için Süper Lig ve yurt dışından kulüplerden teklifler gelmeye başladı" bilgisini verdi.

Menemen'de Taşkın da tamam
TFF 1. Lig ekibi Menemen'de Sırp stoper Trtovac'ın ardından orta sahada oynayan kaptan Taşkın Çalış'la da prensipte anlaşma sağlandı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 25 lig maçında 4 gol atıp, 3 de asist yaptı.

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'da, takıma yapılan ikinci koronavirüs testleri de negatif çıktı. Akigo, 28 Nisan'dan itibaren idmanlarını sürdürüyor.
lideri Y.'un Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hedefim Samsun'da en üst seviyede Başkanlık yapabilmek, kupalar kazanabilmek" dedi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölük'te Başkan Osman Duran kalp krizi geçirdi. Anjiyo yapılan Başkan Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

  1. 4.6.2020
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