Alt liglerden haberler

Dadaş'ta Şifo Mehmet takımına güveniyor

TFF 1. Lig'de 2. sırada şampiyonluk yarışındaki Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, 70 günü antrenmansız geçirdiklerini ancak buna rağmen hedeflerinin Süper Lig olduğunu açıkladı. Şifo Mehmet, "Şu anda çalışma tempomuz oldukça yüksek, iyi bir şekilde gidiyoruz" diye konuştu.

Altay'da bir teklif de Kazımcan'a

Altay, stoper Cenk Özkaçar için teklifler aldığını açıklamıştı. Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "17 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş için Süper Lig ve yurt dışından kulüplerden teklifler gelmeye başladı" bilgisini verdi.

Menemen'de Taşkın da tamam

TFF 1. Lig ekibi Menemen'de Sırp stoper Trtovac'ın ardından orta sahada oynayan kaptan Taşkın Çalış'la da prensipte anlaşma sağlandı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 25 lig maçında 4 gol atıp, 3 de asist yaptı.



TFF 1. Lig'de Akhisarspor'da, takıma yapılan ikinci koronavirüs testleri de negatif çıktı. Akigo, 28 Nisan'dan itibaren idmanlarını sürdürüyor.

Beyaz Grup lideri Y.Samsun'un Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hedefim Samsun'da en üst seviyede Başkanlık yapabilmek, kupalar kazanabilmek" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölük'te Başkan Osman Duran kalp krizi geçirdi. Anjiyo yapılan Başkan Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.