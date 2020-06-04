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04 Haziran 2020, Perşembe
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9 pozitif vaka daha

9 pozitif vaka daha

(), 6 kulübünde 9 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı

(), altı kulübünde 9 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. EFL'den yapılan açıklamada, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 94 test yapıldığı, 6 ayrı kulüpte 9 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Yeni tip corona virüsü tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi. EFL daha önce 15 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
  1. 4.6.2020
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