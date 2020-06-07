Infantino’dan çarpıcı sözler

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün tüm kulüplere önemli mesajlar gönderdi. Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbolun bütün paydaşlarının yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldik. Ben kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm futbol ekosistemini sınırlayan, daha net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum. Seyircili maçlar için de sabırlı olmalıyız" sözlerini sarfetti.