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07 Haziran 2020, Pazar
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Infantino’dan çarpıcı sözler

Infantino’dan çarpıcı sözler

Başkanı , dün tüm kulüplere önemli mesajlar gönderdi.

Başkanı , dün tüm kulüplere önemli mesajlar gönderdi. Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbolun bütün paydaşlarının yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldik. Ben kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm ekosistemini sınırlayan, daha net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum. Seyircili maçlar için de sabırlı olmalıyız" sözlerini sarfetti.

  1. 7.6.2020
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