Infantino’dan çarpıcı sözler
FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün tüm kulüplere önemli mesajlar gönderdi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün tüm kulüplere önemli mesajlar gönderdi. Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbolun bütün paydaşlarının yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldik. Ben kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm futbol ekosistemini sınırlayan, daha net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum. Seyircili maçlar için de sabırlı olmalıyız" sözlerini sarfetti.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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