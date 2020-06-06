Aktüel haberler (06.06.2020)

BENFICA'YA SALDIRI! İKİ YARALI

Portekiz ekibi Benfica'nın taraftarları, art arda kaybedilen puanlardan dolayı çıldırdı. Tondela ile sahasında berabere kalan Benfica'da, takım otobüsüne taşla saldıran bir grup taraftarın, bazı futbolcular ile teknik direktör Lage'nin evlerine de tehdit mesajları bıraktıkları ortaya çıktı. Benfica otobüsüne yapılan taşlı saldırıda yaralanan futbolculardan Julian Weigl ve Andrija Zivkovic hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Teknik direktör Lage dışında futbolculardan Pizzi Fernandes ile Rafa Silva'nın evlerinin kapılarına kırmızı renkli sprey boyalarla, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yazıldığı bildirildi. Portekiz ligininin bitimine 9 hafta kala Porto ve Benfica'nın 60'ar puanı bulunurken, averajla Benfica lider konumunda.

EKENG'İN ÖLÜMÜNDE İHMAL VAR!

Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016'daki maçta hayatını kaybeden Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. Kamerunlu oyuncuya müdahalede geciken acil tıp teknisyeni, ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası aldı.

SIRA BEN CHILWELL'DE

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Chelsea, Werner'le söz kestikten sonra yeni bir hedef belirledi. Maviler, Leicester City'nin İngiliz sol beki Ben Chilwell'i gözüne kestirdi. Leicester'in, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacıyı takımda tutmak istediği biliniyor. Chilwell, bu yıl 28 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı.

FREIBURG GALİP: 1-0

Bundesliga 30. haftanın açılış maçında Freiburg, Borussia Mönchelgladbach'ı 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 58. dakikasında Nils Petersen golü attı. Bu sonuçla Freiburg 41 puana yükselirken; Mönchengladbach ise 56 puanda kalarak ilk 4'ü kovaladığı sıralamada önemli bir yara almış oldu.

TOTTENHAM'A 175 MİLYON'LUK DEVLET DESTEĞİ

Premier Lig ekibi Tottenham, koronavirüs nedeniyle ekonomik yönden zorlu bir dönem geçiriyor. Salgın sonrası kulübün büyük bir ekonomik krize girmesini engellemek amacıyla İngiltere Bankası'ndan 175 milyon pound kredi alınması konusunda anlaşma yapıldığı belirtildi. Kulübün gelecek yılki bütçe açığının 200 milyon poundu bulabileceği vurgulandı.

DÜNYANIN İLK SIFIR KARBON FUTBOLCUSU DEMİRAL!

Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral, Birleşmiş Milletler desteğiyle Myanmar'da nobel ödüllü Thor Heyerdahl adına yapılmış olan Thor Heyerdahl Climate Park'ta kendi ormanını oluşturdu. Ecofriend platformu da bu ormana, hayatı boyunca oluşturduğu tüm karbon ayak izini sıfırlamak amacıyla projeye destekte bulunan Merih'ın adını verdi. Demiral bu katkısıyla dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu. Genç oyuncu, "İnsanlık iklim değişikliğinin farkında değildi. Koronavirüs krizinde dünya kendini yenileme fırsatı buldu" dedi.

DURANT KULÜP SAHİBİ OLDU

Brooklyn Nets forması giyen ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant, Amerika Ligi futbol takımı Philadelphia Union'a ortak oldu. Durant'in Philadelphia Union'dan hisse aldığı belirtildi. 31 yaşındaki basketbolcunun 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı ifade edildi.

TOFAŞ YAŞAR'LA İKİ YIL UZATTI

TOFAŞ, Muhsin Yaşar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020'de takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Süper Lig'de 9,7 sayı, 3 ribaund, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 7,4 sayı ve 2,6 ribaund ortalamaları sergilemişti" ifadeleri kullanıldı.