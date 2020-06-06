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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (06.06.2020)

Alt liglerden haberler (06.06.2020)

Alt liglerde günün öne çıkan gelişmelerini ve haberlerini foromac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

SÜPER LİG'E YÜKSELECEĞİZ
BB Erzurumspor'un teknik direktörü , 'e çıkacaklarına inanıyor. Özdilek,19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan 1. Lig öncesi, iç saha maçlarını oynadıkları Kazım Karabekir Stadı'nda koronavirüs tedbirlerini inceledi. Takımı Süper Lig'e taşıyacaklarına inandığını ifade eden Özdilek, şunları kaydetti: "Bunun için buradayız. İnanmış bir camia, teknik heyet ve oyuncu grubuyla iyi bir oluşum var. Erzurumspor zaten ligin yüzde 80'ini ilk ikide devam ettirmiş. Kolay olmayacak ama rakiplerimiz için de kolay değil. Bunu başarabilecek kalitemiz var. Hem zihinsel, hem de fiziksel olarak oyuncularımızı bu başarıya odaklamaya çalışıyoruz."

GİRESUNSPOR'DA PLAY-OFF PLANI YAPILDI
asbaşkanı Sinan Akgün, play-off hedeflerine ulaşmak için son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Akgün, "Play-off mücadelesi veriyoruz. Kalan 7 maçın 5'ini kendi sahamızda oynayacağız. Bu çok büyük avantaj. Bu fırsatı iyi değerlendirmek arzusundayız. Play-off hedefimize ulaşmak için son ana kadar mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BUCA'DA İKİ YOLCU DAHA
Buca 1928'de Barış Sungur'un F.Bahçe ile anlaşmasının ardından iki isim daha yuvadan uçuyor. Sol bek Enes Alıç'ın (20) A.Gücü, sol kanat Oğuz Aydın'ın (19) Karabağ'a olması bekleniyor.

BÖLÜK'TE SAKATLIK ŞOKU
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Kızılcabölük'te kaleci Amaç Ulaş Bayram'ın elinin kırıldığı açıklandı. Bireysel antrenman sırasında sakatlanan 24 yaşındaki eldiven, sahalardan iki ay uzak kalacak.

ALTINORDU'DA FORMA YASİN'İN
21 Haziran Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak Altınordu'da forvetler arasındaki forma savaşında Yasin Ozan'ın bir adım önde olduğu belirtildi. Tesislerde kalan Yasin'in ilk 11'e göz kırptığı ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 2 golle oynadı.

  1. 6.6.2020
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