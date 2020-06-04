Karpaty karantinada

Ukrayna Premier Lig takımlarından Karpaty'nin oyuncu ve teknik heyetinde birçok kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Lviv'in, protokol gereği tüm antrenmanlarını iptal ettiği belirtilirken; kulübün en az 14 gün izolasyon altında kalacağı kaydedildi.