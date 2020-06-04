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04 Haziran 2020, Perşembe
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karantinada

Karpaty karantinada

takımlarından 'nin oyuncu ve teknik heyetinde birçok kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Ukrayna Premier Lig takımlarından 'nin oyuncu ve teknik heyetinde birçok kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Lviv'in, protokol gereği tüm antrenmanlarını iptal ettiği belirtilirken; kulübün en az 14 gün izolasyon altında kalacağı kaydedildi.

  1. 4.6.2020
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