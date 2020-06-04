Sırbistan’da seyircili maç

Geçtiğimiz günlerde ligin yeniden başladığı Sırbistan'da, ilk maçlar seyircisiz olarak oynanmıştı. Kızılyıldız'ın şampiyonluğunu ilan ettiği geçen haftanın ardından, bu kez kupadaki Indija-Kızılyıldız maçı dolu tribünler önünde oynandı. Maskesiz ve sosyal mesafeye uyulmadan tribünlerdeki yerini alan taraftarlar, ülkenin gündemine oturdu.