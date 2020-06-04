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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Sırbistan’da seyircili maç

’da seyircili maç

Sırbistan’da seyircili maç

Geçtiğimiz günlerde ligin yeniden başladığı 'da, ilk maçlar seyircisiz olarak oynanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ligin yeniden başladığı 'da, ilk maçlar seyircisiz olarak oynanmıştı. Kızılyıldız'ın şampiyonluğunu ilan ettiği geçen haftanın ardından, bu kez kupadaki Indija-Kızılyıldız maçı dolu tribünler önünde oynandı. Maskesiz ve sosyal mesafeye uyulmadan tribünlerdeki yerini alan taraftarlar, ülkenin gündemine oturdu.

  1. 4.6.2020
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