Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday

Galatasaray'da maaşında indirime yanaşmayan Radamel Falcao'nun durumunun belirsizliğe girmesi sarı-kırmızılı ekibi harekete geçirdi. Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldızın yerine yine taraftarı havalara uçuracak iki ismi gündemine aldı. İşte o isimler ve detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
2 Temmuz 2020 Perşembe 07:10 Güncelleme: 02.07.2020 07:10
Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da birinci öncelik forvet takviyesi değil…

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Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday

Ancak Radamel Falcao'nun indirime yanaşmaması, River Plate'in sürpriz bir teklifle kapıyı çalması, üstüne üstlük bir de Kolombiyalı oyuncunun çok dillendirmese de ayrılmayı düşünmesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim B planı oluşturmak için kolları sıvadı.

Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday

Yönetim kurulunda alınan prensip kararına göre ayrılmak isterse Falcao'nun gitmesine izin verilecek.

Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday

Falcao giderse sarı-kırmızılı yönetimin gözüne kestirdiği iki isim var.

Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday

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