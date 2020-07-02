Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday

Ancak Radamel Falcao'nun indirime yanaşmaması, River Plate'in sürpriz bir teklifle kapıyı çalması, üstüne üstlük bir de Kolombiyalı oyuncunun çok dillendirmese de ayrılmayı düşünmesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim B planı oluşturmak için kolları sıvadı.