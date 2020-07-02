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Cimbom gözünü kararttı! Falcao'nun yerine iki bomba aday
Galatasaray'da maaşında indirime yanaşmayan Radamel Falcao'nun durumunun belirsizliğe girmesi sarı-kırmızılı ekibi harekete geçirdi. Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldızın yerine yine taraftarı havalara uçuracak iki ismi gündemine aldı. İşte o isimler ve detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
2 Temmuz 2020 Perşembe 07:10
Güncelleme: 02.07.2020 07:10
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da birinci öncelik forvet takviyesi değil…
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Ancak Radamel Falcao'nun indirime yanaşmaması, River Plate'in sürpriz bir teklifle kapıyı çalması, üstüne üstlük bir de Kolombiyalı oyuncunun çok dillendirmese de ayrılmayı düşünmesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim B planı oluşturmak için kolları sıvadı.
Yönetim kurulunda alınan prensip kararına göre ayrılmak isterse Falcao'nun gitmesine izin verilecek.
Falcao giderse sarı-kırmızılı yönetimin gözüne kestirdiği iki isim var.