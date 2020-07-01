Emre Bol: Fenerbahçe'nin transfer harekatının başında artık Emre Belözoğlu var
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol yaptığı açıklamada, "Artık Fenerbahçe'nin transfer harekatının başında herkesin bildiği gibi Emre Belözoğlu var. Çok doğru bir iş yaptılar. Fransız mösyö Comolli'yi getirdiler buraya adam burayı çaldı çırptı bastı gitti. Fenerbahçe'yi çok büyük zararlara uğrattı." ifadelerini kullandı.
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