Beşiktaş 3-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek Sergen Yalçın yönetiminde çıkışını sürdürdü. Yeşil-beyazlılar uzun süre 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmadan boynu büyük ayrılarak 27 puanda kaldı ve ligin bitmesine 5 hafta kala küme düşme hattında yer aldı. Kara-Kartal ise bu galibiyetle 50 puanla 5. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten Kartal 5. sırada yer aldı. Deplasman ekibi Konyaspor ise mağlubiyet sonrası 27 puanda kaldı ve kendini ateş hattında buldu. Kartal'a galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz, Diaby ve Lens'ten geldi.
KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI!
Konyaspor henüz mücadelenin 15. dakikasında 10 kişi kaldı. Yeşil beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, Jermain Lens'e yaptığı sert müdahale sebebi ile direkt olarak kırmızı kart gördü.
RIDVAN'DAN İLK ASİST!
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Konyaspor maçında yıldızını partlatmaya devam etti. 19 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı golün hazırlayıcısı oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yapmış oldu.
BURAK YILMAZ DAMGAYI VURDU!
Siyah-beyazlıların golcü ismi Burak Yılmaz, attığı golün yanı sıra diğer iki golün de asistini yaparak maça damga vurdu. Konyaspor son 6 maçta 8 gol atan ve bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 asiste ulaşan Burak Yılmaz, 2010/11 sonrası dönemde en fazla gol pası verdiği sezonu egale etti (2013/14'te Galatasaray adına 6 asist). Ayrıca Burak Yılmaz, Sergen Yalçın yönetimindeki son 9 maçta 8 gol kaydetti.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 23:21
- Süper Lig'de güncel puan durumu! (29. hafta)
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş 3-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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