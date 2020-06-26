Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Burak Yılmaz'ın atılması lazımdı"
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında Beşiktaşlı Burak Yılmaz'ın ilk yarıda kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiğini dile getirdi.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
"Hakemin bir gol, bir asist ile oynayan oyuncuyu, 2. sarı karttan atması lazım. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Ceza alanında abartılı kendini atmanın sonucu ne, sarı kart. İki kez attı kendini"
"Eğer siz vermiyorsanız, oyunu devam ettiriyorsanız, iki sarı kart göstermeniz lazım. Golü kim attı? Burak. Kim attırdı? Burak. Tabelayı etkiledi. Hafif sürtme başka. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Abartılı atmanın sonucu ne, sarı kart. İki kez attı kendini." dedi.
"İlk yarıya VAR damga vurdu. Bu oyun kurallarını uygulayacak olursanız, bilekten yukarı vurduğunuz zaman kırmızı mı? Hakem sarı gösterdi, VAR çağırdı ve kırmızı verdi. Emin ol bilerek yapmadı müdahaleyi ama kontrolsüz girdiği için bir şey diyemeyiz. Bu kırmızı, hakemin kararı doğru."
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 23:28
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