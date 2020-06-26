Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Burak Yılmaz'ın atılması lazımdı" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın atılması lazımdı

'den olay yorum! "'ın atılması lazımdı"

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Burak Yılmaz'ın atılması lazımdı"

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu , 'in 29. haftasında oynanan - İttifak Holding karşılaşmasında Beşiktaşlı 'ın ilk yarıda kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiğini dile getirdi.

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu , 'in 29. haftasında oynanan - karşılaşmasını değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Hakemin bir gol, bir asist ile oynayan oyuncuyu, 2. sarı karttan atması lazım. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Ceza alanında abartılı kendini atmanın sonucu ne, . İki kez attı kendini"

"Eğer siz vermiyorsanız, oyunu devam ettiriyorsanız, iki sarı kart göstermeniz lazım. Golü kim attı? Burak. Kim attırdı? Burak. Tabelayı etkiledi. Hafif sürtme başka. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Abartılı atmanın sonucu ne, sarı kart. İki kez attı kendini." dedi.

"İlk yarıya VAR damga vurdu. Bu oyun kurallarını uygulayacak olursanız, bilekten yukarı vurduğunuz zaman kırmızı mı? Hakem sarı gösterdi, VAR çağırdı ve kırmızı verdi. Emin ol bilerek yapmadı müdahaleyi ama kontrolsüz girdiği için bir şey diyemeyiz. Bu kırmızı, hakemin kararı doğru."

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 23:28
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