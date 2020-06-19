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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig UEFA Lisansı alan kulüpler açıklandı!

'den 12 kulüp Lisansı almaya hak kazandı

Süper Lig'den 12 kulüp UEFA Lisansı almaya hak kazandı

(), 2020-2021 sezonu için ve Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kulüplerinden , , BTC Türk , , , Fraport-Tav , Galatasaray, Göztepe, , ve Trabzonspor'un UEFA Lisansı almaya hak kazandığı ifade edildi.

Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2020-2021 sezonu için ve Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 19 Erkek ve 4 Kadın Kulübünün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan 'den Aytemiz , A.Ş., BTC Türk , A.Ş., A.Ş., Fraport-Tav , Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., , FK ve Trabzonspor A.Ş., ile TFF 1.Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Kadınlar Liginden ALG Spor Kulübü UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 53 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Süper Lig'den Gençlerbirliği ile TFF 1 . Lig'den Adana Demirspor, Altınordu A.Ş. ve Keçiörengücü ile TFF 2. Lig'den GMG Kırklarelispor, Hacettepe Spor , Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK ve Yılport Samsunspor, kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 9 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 53 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 20:25
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