Taha’nın kontratı 2025’e uzatıldı

Trabzonspor sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği genç oyuncu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun son dönemde artan performansı ve A takıma alınması üzerine kontratı uzatıldı. Menajeri ile yapılan görüşmede tüm şartları kabul eden 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2022'den 2025 yılına revize edildi.