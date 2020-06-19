Taha’nın kontratı 2025’e uzatıldı
Trabzonspor sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği genç oyuncu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun son dönemde artan performansı ve A takıma alınması üzerine kontratı uzatıldı. Menajeri ile yapılan görüşmede tüm şartları kabul eden 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2022'den 2025 yılına revize edildi.
Trabzonspor sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği genç oyuncu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun son dönemde artan performansı ve A takıma alınması üzerine kontratı uzatıldı. Menajeri ile yapılan görüşmede tüm şartları kabul eden 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2022'den 2025 yılına revize edildi.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Taha’nın kontratı 2025’e uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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