Taha’nın kontratı 2025’e uzatıldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Taha’nın kontratı 2025’e uzatıldı

Taha’nın kontratı 2025’e uzatıldı

sezon başında Pendikspor'dan ettiği genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun son dönemde artan performansı ve A takıma alınması üzerine kontratı uzatıldı. ile yapılan görüşmede tüm şartları kabul eden 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2022'den 2025 yılına revize edildi.

sezon başında Pendikspor'dan ettiği genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun son dönemde artan performansı ve A takıma alınması üzerine kontratı uzatıldı. ile yapılan görüşmede tüm şartları kabul eden 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2022'den 2025 yılına revize edildi.

  1. 19.6.2020
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