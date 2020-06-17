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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Nwakaeme sakatlandı

Nwakaeme sakatlandı

’un yıldızı Nwakaeme, ilk yarıda sol kasığından sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamadı.

'un yıldız oyuncusu , ile oynanan mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Nabil Dirar ve Luiz Gustavo ile mücadele ettiği sırada Nwakaeme, bir anda durdu ve sol kasığını tuttu. Pozisyondan hemen sonra kenara değişiklik işaretinde bulunan oyuncu, kendini yere bıraktı. Anthony Nwakaeme daha sonra sağlık görevlilerinin yardımıyla kenara geldi. Nwakaeme'nin yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu dahil oldu. Tecrübeli oyuncunun son durumu bugün yapılacak olan kontrolden sonra netlik kazanacak.
  1. 17.6.2020
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