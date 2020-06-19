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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Ali Koç’a 45 gün ceza

’a 45 gün ceza

Ali Koç’a 45 gün ceza

(), Başkanı 'a 45, başkan vekili 'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

(), Başkanı 'a 45, başkan vekili 'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kulübe de ayrıca resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulduğu gerekçesiyle 100 bin lira para cezası verildi.
  1. 19.6.2020
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