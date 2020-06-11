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11 Haziran 2020, Perşembe
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Lige hazırız

Lige hazırız

Pandemi sonrası yeniden başlayacak maçlar öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Başkanı , "Hakem arkadaşlarımızın, futbolcular kadar kadar, bekli de daha hazır olduklarını düşünüyorum" dedi.

Pandemi sonrası yeniden başlayacak maçlar öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Başkanı , "Hakem arkadaşlarımızın, futbolcular kadar kadar, bekli de daha hazır olduklarını düşünüyorum" dedi. 43 üst klasman hakeminin kampa alındığını belirten MHK Başkanı, 5 hakemde pozitif vaka görüldüğünü ve bunlardan 4'ünün hastanede yattığını söyleyerek, "Demek oluyor ki, arkadaşlarımız kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmişler" diye konuştu.
  1. 11.6.2020
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