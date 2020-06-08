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08 Haziran 2020, Pazartesi
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'den teklifler aldığını açıkladı!

Khalid Al Shaibani Türkiye'den teklifler aldığını açıkladı!

forması giyen , kariyer hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki savunma oyuncusu 'de oynamak istediğini belirtirken, ve 1.Lig'den teklifler aldığını doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından 'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu , 'de forma giymeyi hedeflediğini söyledi.



Birçok yaş grubunda milli formayı giyen ve daha sonra A takım kadrosuna alınan 22 yaşındaki savunmacı, kendisine ve 1. Lig'de birçok ekipten teklif geldiğini ifade ederek, "Amacım yurt dışında forma giymek. Türkiye de futbol konusunda çok önemli bir noktada. Avrupa'da boy göstermek istiyorum ve bu nedenle gelen teklifleri de değerlendirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Shaibani, kendisine teklifte bulunan kulüplerle ilgili olarak ise "Şu anda kulüp ismi vermem doğru olmaz. Görüşmeler ilerledikçe, açıklama yaparım" dedi.

  1. 08.06.2020
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