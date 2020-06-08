Khalid Al Shaibani Türkiye'den teklifler aldığını açıkladı!
Al Wasl forması giyen Khalid Al Shaibani, kariyer hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki savunma oyuncusu Türkiye'de oynamak istediğini belirtirken, Süper Lig ve TFF 1.Lig'den teklifler aldığını doğruladı.
Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wasl'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Khalid Al Shaibani, Türkiye'de forma giymeyi hedeflediğini söyledi.
Birçok yaş grubunda milli formayı giyen ve daha sonra A takım kadrosuna alınan 22 yaşındaki savunmacı, kendisine Süper Lig ve TFF 1. Lig'de birçok ekipten teklif geldiğini ifade ederek, "Amacım yurt dışında forma giymek. Türkiye de futbol konusunda çok önemli bir noktada. Avrupa'da boy göstermek istiyorum ve bu nedenle gelen teklifleri de değerlendirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Shaibani, kendisine teklifte bulunan kulüplerle ilgili olarak ise "Şu anda kulüp ismi vermem doğru olmaz. Görüşmeler ilerledikçe, açıklama yaparım" dedi.
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