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05 Haziran 2020, Cuma
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Atamalar maç sabahı olacak

Atamalar maç sabahı olacak

, üst klasman hakemlerinin 5 Haziran'da Riva'da toplanacağını duyurdu. , düzenli teste gireceklerini ve atamaların ön atama şeklinde yapılacağını ifade etti.

Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin 5 Haziran'da Riva'da toplanacağını duyurdu. , düzenli teste gireceklerini ve atamaların ön atama şeklinde yapılacağını duyurdu. VAR ve AVAR hakemlerinin maç günü sabahı açıklanacağı ve aynı hakemin bir maç haftasında birden fazla görev alabileceği vurgulandı.
  1. 5.6.2020
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