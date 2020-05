Ateşi olan giremez

Yedek kulübesinde bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır.Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir.Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş yapamaz. Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.Müsabakalarda görev alacak medya mensuplarına her müsabakadan 2 gün önce TSYD'nin kontrolü ile görev yaptıkları medya kuruluşu tarafından, Sağlık Bakanlığı 'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.Müsabaka sonu Karma Alan (Mixed- Zone) uygulaması ve röportajları yapılmaz. Basın Çalışma Odası ile Foto Muhabirleri Çalışma Odası maç sonu kullanılmaz.Müsabakada taç çizgilerinde 2'şer, kale arkalarında 1'er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır. Her top toplayıcıda topları dezenfekte etmek için dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık bez bulunmalıdır. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır.Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak tüm görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ev sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı her iki kulübün takım doktorlarının ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörünün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz.A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre maçlarda görev alacak olanların sayısının 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapmalı ve aynı zaman farkı ile stadyumu terk etmelidir.Müsabakalarda en az 15 top kullanılır. Müsabaka toplarının maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edilmesi, kapalı bir alanda muhafaza edilerek 4. Hakem tarafından toplar teslim alınıncaya kadar kimsenin temas etmesine izin verilmemesi zorunludur. Topların eşit aralıklarla saha kenarına dizilmesi sağlanır. Maç öncesi, devre arası ve maç sonunda müsabaka topları dezenfekte edilir. Ayrıca müsabaka esnasında oyun dışında kalan toplar top toplayıcılar tarafından dezenfekte edilerek saha kenarındaki yerine konulur.