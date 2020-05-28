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28 Mayıs 2020, Perşembe
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'de kader günü!

Süper Lig'de kader günü!

'de daha önce 'da topbaşı yapmayı planlayan (), bugün yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.

Süper Lig'de daha önce 'da topbaşı yapmayı planlayan , bugün yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.

20 Mayıs'ta Riva'da toplanan TFF Yönetimi ile Kulüpler Birliği, 'in 12 Haziran'da tekrar başlaması için hemfikir olmuştu. TFF Başkanı , Türkiye'nin mevcut şartlarını değişimini göz önünde bulundurarak, kesin tarihi ise 28 Mayıs'ta yapacakları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti. Bugün Riva'da son kez toplanacak olan TFF Yönetimi, son durumu kamuoyuna duyuracak.

Öte yandan yapılacak kritik zirvede, küme düşmenin devam etmesi kararının da alınması bekleniyor.

  1. 28.5.2020
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