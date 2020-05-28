Süper Lig'de kader günü!
Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.
Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan TFF, bugün yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.
20 Mayıs'ta Riva'da toplanan TFF Yönetimi ile Kulüpler Birliği, Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlaması için hemfikir olmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin mevcut şartlarını değişimini göz önünde bulundurarak, kesin tarihi ise 28 Mayıs'ta yapacakları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti. Bugün Riva'da son kez toplanacak olan TFF Yönetimi, son durumu kamuoyuna duyuracak.
Öte yandan yapılacak kritik zirvede, küme düşmenin devam etmesi kararının da alınması bekleniyor.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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