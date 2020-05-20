Beşiktaş hazırlıklara yeniden başladı
Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde bazı oyuncuların pozitif çıkması üzerine çalışmalarına ara veren Beşiktaş son testlerin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına yeniden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman pas, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarıyla devam etti. Yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile idman sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
TEST SONUÇLARININ NEGATİF ÇIKTIĞI DUYURULMUŞTU
Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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