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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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hazırlıklara yeniden başladı

Beşiktaş hazırlıklara yeniden başladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde bazı oyuncuların pozitif çıkması üzerine çalışmalarına ara veren son testlerin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına yeniden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman pas, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarıyla devam etti. Yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile idman sona erdi.

hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

TEST SONUÇLARININ NEGATİF ÇIKTIĞI DUYURULMUŞTU

Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.

  1. 20.05.2020
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