Beşiktaş hazırlıklara yeniden başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman pas, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarıyla devam etti. Yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile idman sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

TEST SONUÇLARININ NEGATİF ÇIKTIĞI DUYURULMUŞTU

Beşiktaş yaptığı açıklamayla daha önce pozitif tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.