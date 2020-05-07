Levent Tüzemen: Önce salgın bitmeli

Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, TFF'nin kararı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, Muhammed Güneroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Liglere 12 Haziran'da başlama kararı verildi. Takımlar bu sürede taktiksel ve fiziksel olarak hazır hale gelir mi?

Öncelikle TFF maçların deplasmanlı şekilde oynanacağını söyledi. Bu çok riskli bir karar. Ben olsam tesisleri güçlü olan bir ilde bu maçları oynatırım çünkü her takımın kendine ait bir oteli olur. Uçaklarla sürekli gidip gelmeler engellenir. 12 Haziran tarihi UEFA'nın ülke federasyonlarından "Ligi ne zaman başlatıyorsunuz?" sorusuna verilen bir cevaptır. Ligin başlangıcı, devletin ve özellikle Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun vereceği raporlara göre şekillenir. Eğer devletten koronavirüs tamamen kontrol altına alınmıştır sözü çıktığı gün lig için start alınmalıdır. Takımların saha içi çalışmalarına baktığımız zaman bir koordinasyon göremiyorum. Oyuncular birbirlerinden uzak koşular yapıyor, özel toplarıyla çalışıyor. Ancak tesislerde duş almadan evlerine gidiyor. Bu çalışma ortamında eğer oyuncular taktik antrenman için çift kale maç yapamazlarsa birlikte oynama alışkanlığı konusunda sıkıntı yaşarlar. Ne zaman bütün oyuncular birlikte çalışma ortamı yakalarlar o zaman futbol start alabilir.

Futbolcuların psikolojisi nasıl olur? Maçlara kendilerini verebilirler mi?

TFF'nin kurduğu Sağlık Kurulu'nun hazırladığı taslak program, oyuncuları futbol oynamaya teşvik etmiyor, kafalarının içine bir sürü soru işareti sokuyor. Gönül rahatlığı içinde ortam futbol oynamaya müsait değil. Kafada korku ve şüpheyle psikolojik olarak hiçbir futbolcu rahat olamaz. Sosyal mesafe, antrenman sahasında da uygulanabilir ancak futbol birlikte oynanır, bireysel değildir. Eğer kulüpler tesislerinde oyuncuların duş alması konusunda bile steril bir ortam yaratamıyorsa bu durum herkesi rahatsız eder. Aileleriyle yaşayan oyuncular daha büyük tedirginlik yaşar. Çünkü evlerine virüsü taşıma korkusu içerisinde kalır.

Kalan maçlarda Galatasaray, son haftalarda yakaladığı uyumu, pas oyununu, saha organizasyonunu aynı şekilde gösterebilir mi?

Fatih Terim ligin ikinci yarısında kadro istikrarını yakalayan mükemmel bir takım yarattı. Oyuncular evlerindeki çalışmalarda ve Florya'daki bireysel antrenmanlarda fiziksel kondisyonlarını yukarı taşıyabilirlerse maçlarda pas oyununu uygulamakta zorlanmazlar. Ancak en iyi antrenman maçtır. Tesislerde çift kale aşamasına gelinmez ve sadece bu birliktelik maçlarda yaşanırsa zihinsel konsantrasyon sıkıntısı ortaya çıkabilir. Eğer Galatasaraylı oyuncular maçlardan önce yapılacak testlerde hastalıkla ilgili bir belirti göstermezlerse bu birlikte oynamalarına ciddi bir rahatlık kazandırır ancak rakip oyuncuların durumunu bilmemek tedirginlik yaratabilir. Bu tedirginlik sadece Galatasaraylılar için değil herkes için geçerlidir.

Oynanacak maçlarda kulüplerin kavgacı tavrı sürer mi yoksa bu virüs insanları birleştirdi diyebilir miyiz?

Virüs sonrası tüm dünyadaki insanların ayakları yere farklı basacaktır. Kulüpler kavgadan çok daha sağduyulu davranıp birbirlerini incitmeme ve kırmama adına söylemleri tercih edeceklerdir. Futbol sahada oynanmalı yöneticiler de kendi takımlarını motive etme adına hareket etmelidir.

Mert Hakan, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın Galatasaray'a geleceği konuşuluyor.

Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'ı çok önceden tercih ettiklerini biliyorum. Kulüplerin pahalı yabancılara artık yatırım yapamayacağını düşünerek kaliteli yerli oyunculara yatırım yapması doğrudur. Arda Turan Galatasaray altyapısının en verimli ürünlerinden biridir ve Atletico'ya giderken kulübüne yüklü bir para kazandırmıştır. Arda'nın hırsı, Galatasaraylılığı ve futbol oynama aşkı yuvaya dönüş yolunu açabilir. Mert Hakan, Selçuk İnan sonrası Galatasaray'ın aradığı bir oyuncudur. Mert Hakan orta sahaya hem liderlik yapar hem de Melo-Selçuk döneminde yaşanan gol ve asist verimliliğini sağlar. Emre Kılınç genç, yetenekli ve sol ayağı mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'ın iki kanadına çabukluk ve hızlılık kazandırır. Ayrıca Emre sadece bir takıma pozisyon üreten oyuncu değildir, golcülüğü de vardır. Galatasaray maçında attığı penaltı golü, iş ahlakının ne kadar yüksek olduğunu gösterir.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin tamamlanmasından sonra yabancı sınırlamasını ele alacaklarını söyledi. Sizce düşmeli mi?

Yabancı futbolcu konusu bugünün gündemi değildir. TFF'nin öncelikli hedefi ligi tamamlatacak ortamı yakalamaktır. Birçok kulübün birçok yabancı oyuncuyla devam eden sözleşmeleri vardır. Lig biter TFF ve kulüpler masaya oturur karar verilir.