12 Haziran'da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 19 Mart'ta süresiz olarak ertelenen futbol liglerini 12 Haziran'da yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı. Video konferans aracılığıyla konuşan Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Toplamda 7 hafta sonu ve 1 hafta içi maç oynanacak şekilde plan yaptık. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Bunları da oynayıp sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Özdemir, liglerin belirledikleri takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığına müracaat edeceklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaşmıştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyurmayı planlıyoruz."

EN HIZLI ADIM ATAN ÜLKEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde salgına karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik. Allah'a şükürler olsun ki o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık.

TESCİL İSTEYEN KULÜP YOK

Biz bugün, liglere son verirsek nasıl tescil ederiz, kimi şampiyon yaparız, kimi Şampiyonlar Ligi'ne göndeririz, kimi düşürürüz, 1. Lig'de kimi şampiyon yaparız, oradaki playoff'lar nedir, ne değildir, bunları hiç gündeme getirmedik. Gündemimizde o yok. Gündemimize o konular gelirse, TFF oturur, o konuları düşünüptaşınıp- danışarak, gerekli kararları üretir ve onların kararlarını verir ve ona göre yoluna devam eder.

BASIN DA YERİNİ ALACAK

Basın, seyircisiz oynanacak maçlarda yerini alacak ama bir akreditasyon neticesinde. Sayılarda kısıtlama getireceğiz, oturma düzenlerini değiştireceğiz. Bunların hepsini yakın zamanda açıklayacağız. Basın, mutlaka katılmalıdır. Basınsız futbol maçının olması söz konusu olamaz. Akreditasyonlara, sayılara dikkat edeceğiz. Test yapma konuları gelebilir. Bunların planlarını önümüzdeki günlerde açıklarız.

SON 4 HAFTA SEYİRCİ OLABİLİR

Almanya, liglerinin başlayacağını Başbakan Angela Merkel'in ağzından duyurdu. Arkasından inanıyorum ki birçok Avrupa ülkesi de liglerine geri dönme tarihlerini açıklayarak devam edecektir. Türkiye nasıl sağlıkta başarılı olduysa, inşallah biz de futbolda bütün dünyaya göstermiş olacağız. Yarın şartlar değişir, başka kararlar alırız. Belki de şartlar düzelirse, son 4 haftayı seyircili bile oynatmayı düşünürüz.

14 TAKIM 'DEVAM' DEDİ

Tek şehirde futbol oynamak TFF'nin gündemine hiç gelmedi. Bizim hedefimiz herkesin kendi stadında maçları oynayarak tamamlamaktır. Bugün Süper Lig'de 18 takımdan 14'ü liglerin oynanmasını istiyor. Neredeyse 18 takımın 13-14'ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig'de ise 18 takımın 11'i ligin oynanarak tamamlanmasını istiyor. Ancak 2. ve 3. Liglerdeki 90 takımın %73'ü maçların oynanmasını istemiyor.

588 MİLYON LİRA GELECEK

Liglerin başlaması durumunda yayıncı kuruluştan 588 milyon lira ödeme alıp bunu en hızlı şekilde kulüplere dağıtacağız. Şifresiz yayın konusunda beIN Sports'a hak veriyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor. Maçları şifresiz yayınlamaları durumunda, hukuksal sorunların çıkabileceğini söylüyorlar. Bu konuda sadece onların yetkilileri karar verir. Onların kararına saygı duymak durumundayız.

DEVLER LİGİ AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi Finali, ağustos ayının sonlarında oynanacakmış gibi bir durum var. Bunun, seyircili mi seyircisiz mi oynanacağını şimdiden konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Ümidimiz, temmuz ayında seyahatler başlar, havalimanları çalışmaya başlarsa, eminim ki o zaman da Şampiyonlar Ligi Finali, seyircili oynanabilir. Netice olarak gelişmeleri göreceğiz. Ona göre kararlar üretilecek.