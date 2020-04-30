Yusuf Namoğlu o röportaj hakkında konuştu: Hepsi doğru!
Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Yusuf Namoğlu, FOTOMAÇ gazetesi yazarı Erman Toroğlu'na verdiği röportajla ilgili yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Namoğlu, "Erman'a (Toroğlu) söylediklerim ve yazdıkları hepsi doğru. Benim sözlerim" dedi.
Namoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Atamalara karışılmak istenmesi, VAR sistemi ile ilgili, 'Davulu bizim boynumuza astılar, tokmağı onların eline verdiler' ifadesi, teknik ekiple ilgili olanlar, Erman Toroğlu'nun bütün yazdıkları benim ifadem. Akraba hakemler konusu da doğru, hepsi geçerli. Erman'ın yaptığı yorumlar kendisini bağlar. Bir tek vurgulamak istediğim IFAB ile ilgili olan konu. Ben o dönem VAR hakeminin, sahadaki hakeme kendi görüşünü de söylemesini savunmuştum. Mesela 'Bana göre penaltı diyecek'. Nitekim IFAB da bugün aynı noktaya geldi. Eğer o gün benim dediğim olsaydı, Galatasaray-Konyaspor maçında Hüseyin Göçek penaltıdan dönecek, Yaşar Kemal Uğurlu Kasımpaşa- Fenerbahçe maçında penaltıyı tekrar ettirecekti. Galatasaray-Trabzonspor derbisinde de Ümit Öztürk, Trabzonlu oyuncunun ayağına basılan pozisyonda kornerden 'penaltı' kararına dönebilecekti. Ama o günkü sistemde Bülent Yıldırım çağırıyor ve bir şey diyemediği için de onayı veriyor."
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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