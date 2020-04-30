Yusuf Namoğlu o röportaj hakkında konuştu: Hepsi doğru!

Namoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Atamalara karışılmak istenmesi, VAR sistemi ile ilgili, 'Davulu bizim boynumuza astılar, tokmağı onların eline verdiler' ifadesi, teknik ekiple ilgili olanlar, Erman Toroğlu'nun bütün yazdıkları benim ifadem. Akraba hakemler konusu da doğru, hepsi geçerli. Erman'ın yaptığı yorumlar kendisini bağlar. Bir tek vurgulamak istediğim IFAB ile ilgili olan konu. Ben o dönem VAR hakeminin, sahadaki hakeme kendi görüşünü de söylemesini savunmuştum. Mesela 'Bana göre penaltı diyecek'. Nitekim IFAB da bugün aynı noktaya geldi. Eğer o gün benim dediğim olsaydı, Galatasaray-Konyaspor maçında Hüseyin Göçek penaltıdan dönecek, Yaşar Kemal Uğurlu Kasımpaşa- Fenerbahçe maçında penaltıyı tekrar ettirecekti. Galatasaray-Trabzonspor derbisinde de Ümit Öztürk, Trabzonlu oyuncunun ayağına basılan pozisyonda kornerden 'penaltı' kararına dönebilecekti. Ama o günkü sistemde Bülent Yıldırım çağırıyor ve bir şey diyemediği için de onayı veriyor."