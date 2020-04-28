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28 Nisan 2020, Salı
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'le hakem devrimi

HAGESİS'le hakem devrimi

Başkanı , bin 880 hakemin cep telefonlarına yüklenecek aplikasyon olan (hakem gelişim sistemi) hakkında bilgi verdi.

Başkanı , bin 880 hakemin cep telefonlarına yüklenecek aplikasyon olan (hakem gelişim sistemi) hakkında bilgi verdi. Alp sistemin, hakemlerin fizik, kondisyon, kural bilgisi, beslenme, yaşam tarzı ve sosyo-psikolojik takibini sağlayacağını belirtti.
  1. 28.4.2020
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