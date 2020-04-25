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25 Nisan 2020, Cumartesi
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liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

Servet Yardımcı liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

Birinci Başkan Vekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu yaptığı açıklamada corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihini açıkladı. Yardımcı, "Ligler haziranın ikinci haftasında başlayacak" dedi.

1. Başkan Vekili , liglerin başlama tarihiyle ilgili planlamayı aktardı. Yardımcı, sezonun kalanının haziran ayının ikinci haftasından itibaren oynanacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve , Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ve kulüplerin de katıldığı video konferans toplantıda yer alan Yardımcı, liglerin haziran ayında başlayacağını ifade etti.

Haziran ayının 2. haftasından itibaren liglere, seyircisiz ve deplasmanlı şekilde devam edileceğini ifade eden Yardımcı, 'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için de UEFA'nın 27 Mayıs'ta bu konuyu karara bağlayacağını belirtti. Yardımcı ayrıca, 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da EURO 2020 ismiyle oynanacağını ifade etti.

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  1. 25.04.2020
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