Başlangıç tarihi 12 Haziran

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kritik zirvede liglerin geleceği masaya yatırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "En muhtemel senaryoları konuştuk. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak. Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi" ifadelerini kullandı.

AYNI ŞEHİR ASLA OLMAZ

Tek şehirde oynama fikrinin asla gündeme gelmediğini belirten Mehmet Sepil, "Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek. Federasyon, maçların ne zaman oynanacağıyla ilgili gerçekten ciddi bir çalışma yapmış. Almanya'dan örnek alınan özel bir program hazırlanmış" dedi. Gelir kayıplarıyla ilgili de konuşan Sepil, şunları söyledi: "Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kulüpler gelir kaybetti. Hiçbir geliri yok kulüplerin. Zaten kulüpler zor durumdaydı. Bugün, daha da zor duruma düştü. Bu konuda neler yapılabilir bunları da tartıştık."

NİSAN SONUNDA KARAR VERİLECEK

Liglerin geleceğiyle ilgili nisan ayının sonunda bir toplantı daha yapacaklarını belirten Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, futbolun takviminin orada belirleneceğini ifade etti. Ayrıca çalışma grubu kurmaya karar verdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Federasyon ve Süper Lig kulüpleri birlikte hızlıca bir grup kuracak. Sayın Bakan, moderatör olacak. Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak."



MUHTEMEL SENARYO

12-13-14 Haziran'da başlayacak.

Maçlar seyircisiz oynanacak.

Her takım evinde oynayacak.

Kupa maçları da bitirilecek.

26 Temmuz'da sona erecek.