23 Nisan coşkusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayram büyük bir coşkuyla kutlandı Kulüpler mesaj yayınladı, futbolcular ise çocuklarıyla birlikte keyifli fotoğraflar paylaştı.
En büyük bayram koronavirüs sebebiyle bu kez evlerde ancak yine de aynı coşkuyla kutlandı... Futbol kulüpleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kutlama mesajları yayınladı. İşte o mesajlar:
Başakşehir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.
Galatasaray: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılında sesimiz her zamankinden daha gür!
Fenerbahçe: Aydınlık 100'ümüz, geleceğimiz, altyapı sporcularımız, İstiklal Marşımızla coşkumuza ortak oluyorlar.
Beşiktaş: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Sivasspor: Geleceğin Türkiye'sini ve Sivasspor'umuzu emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayramını kutluyoruz.
Göztepe: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Kayserispor: Bir gülüşüyle yarınlara umut olan çocuklarımıza... İnanın güzel günler göreceğiz.
Ç.Rize: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarken, hayatımıza neşe katan tüm çocuklarımızın bayramını kutlarız.
Gençlerbirliği: Ulu Önder Atatürk'ten bir ulusa ve tüm dünya çocuklarına 100 yıllık bir armağan.
Alanyaspor: TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Antalyaspor: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan, 100 yıllık egemenliğimizin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Denizlispor: Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız! Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. *
Ankaragücü: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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