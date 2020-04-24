23 Nisan coşkusu

En büyük bayram koronavirüs sebebiyle bu kez evlerde ancak yine de aynı coşkuyla kutlandı... Futbol kulüpleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kutlama mesajları yayınladı. İşte o mesajlar:

Başakşehir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

Galatasaray: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılında sesimiz her zamankinden daha gür!

Fenerbahçe: Aydınlık 100'ümüz, geleceğimiz, altyapı sporcularımız, İstiklal Marşımızla coşkumuza ortak oluyorlar.

Beşiktaş: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Sivasspor: Geleceğin Türkiye'sini ve Sivasspor'umuzu emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayramını kutluyoruz.

Göztepe: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Kayserispor: Bir gülüşüyle yarınlara umut olan çocuklarımıza... İnanın güzel günler göreceğiz.

Ç.Rize: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarken, hayatımıza neşe katan tüm çocuklarımızın bayramını kutlarız.

Gençlerbirliği: Ulu Önder Atatürk'ten bir ulusa ve tüm dünya çocuklarına 100 yıllık bir armağan.

Alanyaspor: TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Antalyaspor: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan, 100 yıllık egemenliğimizin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Denizlispor: Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız! Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. *

Ankaragücü: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.