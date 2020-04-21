River Plate'den Süper Lig kulübüne ihtar! O oyuncu... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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'den kulübüne ihtar! O oyuncu...

River Plate'den Süper Lig kulübüne ihtar! O oyuncu...

Arjantin'in köklü kulüplerinden , 'a ihtar çekti. Aficion Central'in haberine göre, temsilcisi Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemenin yapılmasını istedi.

ekiplerinden Malatyaspor'a corona virüsü sürecinde yaşanan mali sıkıntının yanına bir problem daha eklendi.

Güney Amerika basınından Aficion Central'in haberine göre, sarı-siyahlıların Mina için 'e 200 bin dolar ödediği ve kalan borcun 600 bin dolar olduğu belirtildi. Arjantin ekibi kalan alacakları için 'a ihtar çekti.

Bilindiği üzere Ekvadorlo oyuncunun %40 hakkı River Plate ve %40 hakkı Independiente kulübünde bulunuyor. Geri kalan %20 hak ise Yeni Malatyaspor'da. Süper Lig ekibi %20 için 800 bin dolar ödemesi gerekiyor ve şu ana kadar sadece 200 bin dolar ödedi.

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesi bu sezon bitiyor.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 17:59
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