River Plate'den Süper Lig kulübüne ihtar! O oyuncu...
Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, Yeni Malatyaspor'a ihtar çekti. Aficion Central'in haberine göre, Buenos Aires temsilcisi Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemenin yapılmasını istedi.
Süper Lig ekiplerinden Malatyaspor'a corona virüsü sürecinde yaşanan mali sıkıntının yanına bir problem daha eklendi.
Güney Amerika basınından Aficion Central'in haberine göre, sarı-siyahlıların Mina için River Plate'e 200 bin dolar ödediği ve kalan borcun 600 bin dolar olduğu belirtildi. Arjantin ekibi kalan alacakları için Yeni Malatyaspor'a ihtar çekti.
Bilindiği üzere Ekvadorlo oyuncunun %40 hakkı River Plate ve %40 hakkı Independiente kulübünde bulunuyor. Geri kalan %20 hak ise Yeni Malatyaspor'da. Süper Lig ekibi %20 için 800 bin dolar ödemesi gerekiyor ve şu ana kadar sadece 200 bin dolar ödedi.
29 yaşındaki savunma oyuncusunun Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesi bu sezon bitiyor.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 17:59
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River Plate'den Süper Lig kulübüne ihtar! O oyuncu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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