River Plate'den Süper Lig kulübüne ihtar! O oyuncu...

Süper Lig ekiplerinden Malatyaspor'a corona virüsü sürecinde yaşanan mali sıkıntının yanına bir problem daha eklendi.



Güney Amerika basınından Aficion Central'in haberine göre, sarı-siyahlıların Mina için River Plate'e 200 bin dolar ödediği ve kalan borcun 600 bin dolar olduğu belirtildi. Arjantin ekibi kalan alacakları için Yeni Malatyaspor'a ihtar çekti.





Bilindiği üzere Ekvadorlo oyuncunun %40 hakkı River Plate ve %40 hakkı Independiente kulübünde bulunuyor. Geri kalan %20 hak ise Yeni Malatyaspor'da. Süper Lig ekibi %20 için 800 bin dolar ödemesi gerekiyor ve şu ana kadar sadece 200 bin dolar ödedi.

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesi bu sezon bitiyor.



