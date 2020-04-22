Hosseini: kalmak istiyorum
Karadeniz Fırtınası'nın stoperi Majid Hosseini'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ancak Trabzonspor istediği takdirde İranlı savunmacının kontratındaki 1 yıllık opsiyon maddesini devreye sokabilir.
Karadeniz Fırtınası'nın stoperi Majid Hosseini'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ancak Trabzonspor istediği takdirde İranlı savunmacının kontratındaki 1 yıllık opsiyon maddesini devreye sokabilir. Yönetim, 23 yaşındaki futbolcu hakkında henüz son kararını veremedi. Trabzonspor'un savunma bölgesinde Hosseini'nin haricinde Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manoel Messias ve Manuel da Costa da yer alıyor. Yönetim sezon sonunda teknik direktör Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağı rapora göre hareket edecek. Çimşir de Hosseini'nin kalan karşılaşmalardaki performansına göre kararını netleştirecek. Yaşı ve farklı pozisyonlarda oynayabilme özelliği şu an için en büyük artısı.
İNDİRİME HAZIR
Yönetim, Majid Hosseini'ye yıllık 500 bin euro ödüyor. Opsiyon kullanılması halinde gelecek sezon 600 bin euro alacak. Ancak İranlı futbolcu, en azından 1 sezon daha forma giymek istediği Trabzonspor'da indirime sıcak bakıyor.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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