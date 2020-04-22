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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Pereira ikilemi

Pereira ikilemi

36 yaşındaki sağ bekin kontratı bitiyor. bu bölgeyi 20’lik Serkan’a bırakmayı düşünüyor. Şehirde çok sevilen Pereira’dan vazgeçmek de zor.

corona virüsü sebebiyle gelirlerin durma noktasına gelmesi sonucu bazı radikal önlemler almaya hazırlanıyor. Takımda bir değişikliğe gidecek olan bordo-mavililerde gözler hakkında verilecek karara çevrildi. 36 yaşındaki futbolcu, formayı üzerine her giydiğinde hırsıyla ve kulübü sahiplenmesiyle şehrin gözde oyuncularından biri. ilerleyen yaşı ve kontratında son senesine girmesine rağmen Joao Pereira'dan bir çırpıda vazgeçemiyor. Portekizli futbolcu, bordo-mavili ekipten yılda 1 milyon euro kazanıyor. Yönetim bu zorlu ayrılma kararını verirse yerine 20 yaşındaki Serkan Asan forma giyecek. Serkan ise ayda 10 bin TL ücret alıyor. , Pereira'yı gönderdiği takdirde Serkan hamlesiyle hem bu bölgeyi 16 yaş gençleştirecek hem de maliyeti düşürecek.
  1. 22.4.2020
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