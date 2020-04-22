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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Sörloth bekleniyor

Sörloth bekleniyor

Corona virüsü günlerinde ülkesi Norveç'e giden 'un kısa süre içinde yeniden 'a dönmesi bekleniyor.

Corona virüsü günlerinde ülkesi Norveç'e giden 'un kısa süre içinde yeniden 'a dönmesi bekleniyor. Yöneticilerle sürekli temasta olan 24 yaşındaki futbolcu 2 Mayıs'ta başlaması planlanan hazırlıkların ilk kısmına yetişemeyecek. Sörloth, Trabzon'a döndükten sonra mecburi olarak 14 günlük karantinaya girecek. Hem girişte hem de 14 günlük karantinanın sonunda teste tabii tutulacak. Sonuçları negatif çıkarsa, bordo-mavili takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacak.
  1. 22.4.2020
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