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22 Nisan 2020, Çarşamba
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için başsağlığı

Kaan Öztürk için başsağlığı

, sonucu hayatını kaybeden 'un oyuncusu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Trabzonspor Kulübü, sonucu hayatını kaybeden 'un oyuncusu için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 22.4.2020
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