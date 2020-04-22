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22 Nisan 2020, Çarşamba
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doğru yolda

Trabzonspor doğru yolda

devinin eski oyuncularından olan, şu anda da Demirspor'da teknik direktörlük yapan , 'un doğru işleme imza attığını söyledi.

devinin eski oyuncularından olan, şu anda da Demirspor'da teknik direktörlük yapan , 'un doğru işleme imza attığını söyledi. Güneş, "Bu başarıda başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin payı büyük. Ekonomik olarak ayaklarını yorganlarına göre uzattılar ve kulüp sıkıntıları aştı" ifadelerini kullandı.
  1. 22.4.2020
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