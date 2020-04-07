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07 Nisan 2020, Salı
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Minimum hafta gerekli

Minimum 4-6 hafta gerekli

, liglere verilen aranın ardından futbola başlanması için bir futbolcunun minimum haftalık süreye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

, liglere verilen aranın ardından futbola başlanması için bir futbolcunun minimum haftalık süreye ihtiyacı olduğunu açıkladı. Futbolcuların evlerinde yaptıkları çalışmaların dayanıklılık kapasitesi bakımından yeterli olamayacağını belirten Eren, "En az 4-6 hafta takımla çalışmaları gerekli" dedi.
  1. 7.4.2020
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