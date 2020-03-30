UEFA'dan flaş karar! Corona virüsü... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig UEFA'dan liglerin başlama tarihine dair flaş açıklama!

'dan flaş karar! Corona virüsü...

UEFA'dan flaş karar! Corona virüsü...

Son dakika olarak 'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da 55 üye ülkenin federasyonları ile video konferans yapacak ve liglerin başlangıç tarihleri ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

'dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği kaydedildi.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 16:51
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