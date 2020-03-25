Usta yorumculardan Süper Lig için flaş teklif: Futbolcular indirime gitsin

Liglerin ertelenmesi sporda 1.2 milyar TL'lik bir kayıp anlamına gelebilir. Kulüpler bu buhrandan nasıl çıkabilir?

Zeki Uzundurukan: Önce sağlık arkadaşlar! Bunun için de 'Evdekal Türkiye' çağrısına uymak şart! Sonrası zaten ortada! Tabii ki bu durumdan birçok sektör gibi spor sektörü de çok etkilenecek. Maçların oynatılamadığı dönemde kulüplerin gelir kalemleri de olmayacak. Nedir bunlar; yayın gelirleri, ticari gelirleri ve maç günü gelirleri. Bu üç gelir kalemi olmayınca kulüpler için çorbayı kaynatmak da zor olacak elbette! Bunun için pahalı transferlere son! Uçuk-kaçık sözleşmelere son! Altyapı, kulüpler için bir kurtuluş! Mecburlar altyapıya dönmeye! Yoksa bu kafa ile birçok kulüp kepenk indirir ve batar! Çözüm var ama o çözümü görmezden gelen kulüp başkanları da çok!

Reha Kapsal: Avrupa futboluna çok büyük maliyetleri olacak bu salgının. Ama bizim zaten kulüplerimizin ekonomik durumları ortada. UEFA ile ciddi sıkıntıları var. Ekonomik anlamda kulüplerimiz zaten transfer bile yapabilecek durumda değildi. Bu süreçte futbol ekonomisi gerçekten çok olumsuz etkilenecek. Futbol ekonomisinin daha küçüleceğini öngörüyorum. Herkesin kendi öz kaynaklarına (altyapı) dönme dönemi yaşanacak.

Serkan Korkmaz: Koronavirüs yüzünden tüm dünya ekonomisi, devletler, kurumlar, şirketler ve bireyler maddi zarara uğruyor. Kulüpler de tüm gezegen gibi ağır bedel ödeyecek. Futbolcular da üzerine düşen sorumluluğu almalı ve elbette ki taşın altına ellerini koymalı. Türk kulüpleri zaten denizi tüketmişti. Bundan kerli tek kurtuluşları yasal düzenlemelerle sözleşmeleri revize etmek ve üretime geçmek. Son 30 yılda adeta para basan FIFA ve UEFA da sektörü bir miktar sübvanse etsinler bir zahmet.

İNDİRİME GİTSİNLER

Kulüpler zor durumdayken 'Ben paramı isterim!' diye direten futbolculardan zaten hayır gelmez.

Futbolculardan alacakları için 'Feda' istenme yöntemi işleyebilir mi? Avrupa'da bunun örneklerini gördük.

Zeki Uzundurukan: İstenmek zorunda! Futbolcular, durumun ne kadar vahim olduğunu görüyorlar! Kulüpler zor durumdayken 'Ben paramı isterim!' diye direten futbolculardan zaten hayır gelmez! Gitsinler daha iyi. Ben böylesine zor bir dönemden geçilirken, çoğu futbolcunun alacaklarını erteleyebileceğini ve maaşlarında indirime gideceğini düşünüyorum...

Reha Kapsal: Türk oyuncular için indirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu muhataptır. Yabancı futbolcularla ilgili ise muhatap FIFA'dır. Mutlaka kulüplerin oyuncuları ile konuşup bir orta yol bulması ve ciddi anlamda bu maliyetlerin düşürülmesi gerekir. Avrupa'da bunun güzel örneklerini zaten gördük. Bunun çoğalacağını düşünüyorum. Ronaldo, Messi gibi futbolcuların bu yönde vereceği olumlu mesajlarla bu sürece herkes dahil olabilir. Yoksa kulüplerin bu kadar ekonomik sıkıntı sonrası yaşaması zor. Kulüplerin yaşayabilmesi için bu yönde adımlar atılmalı. Türkiye'de de rol model futbolculardan bu hamlelerin gelmesi gerekir. Yoksa böyle giderse zaten ortada futbol endüstrisi diye bir şey kalmayacak.

Serkan Korkmaz: Elbette ki her kulüp ''feda'' talebinde bulunma hakkına sahip. FIFA, UEFA, devletler ve yerel futbol Federasyonları yasal düzenlemelerle yeni bir döneme geçiş yapmayı kolaylaştırmalı.

GEÇMİŞ OLSUN F.BAHÇE

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs nedeniyle 4 isim karantinaya alındı, 1 isim ise hastaneye yatırılmış durumda. Bu, takımı nasıl etkileyebilir?

Zeki Uzundurukan: Takımdaki diğer oyuncular, bu durumdan psikolojik olarak çok etkilenmişlerdir... Dilerim ki kısa süre sonra tekrar parkelere dönerler. Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim... Hep söylüyorum önce sağlık! Sonra spor... Sonra maçlar... Sonra yarış ve rekabet!

Reha Kapsal: Bir kere başta hem Fenerbahçe kulübüne, camiasına çok geçmiş olsun dileyelim. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar sporcular. Çok hassas bir zamandan geçiyoruz. Kolay değil. Onların önceliği öncelikle saha içi değil, saha dışında sağlıklı değil. Sporcu olarak bağışıklık sistemleri de çok güçlü. Çok önemli bir sorun yaşamadan spora döneceklerini ve başarılı olacaklarını düşünüyorum.

Serkan Korkmaz: Tüm Fenerbahçe ve basketbol camiasına geçmiş olsun. Gerçekten çok üzüldük. Basketbolcuların durumu iyi deniyor (nazar değmesin); dualarımız onlarla. İdari personel için de acil şifalar diliyorum. Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil. Hepsinin bu illeti atlattığını duymak şampiyonluktan kıymetli.

TERİM VE ALBAYRAK ATLATACAK

Bu duruma sadece Galatasaraylılar değil, tüm futbol camiası çok üzüldü.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta koronavirüs tespit edildi. Bu durum G.Saray'da ne gibi etkiler bırakabilir?

Zeki Uzundurukan: Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim bir yöneticidir Abdurrahim Albayrak! Gazeteci dostudur aynı zamanda! Çok güçlü bir insandır ve kısa sürede iyileşip tekrar aramıza dönecektir! Galatasaray'ın ve Türk futbolunun Abdurrahim Albayrak'a ihtiyacı var! Bu duruma sadece Galatasaraylılar değil, tüm futbol camiası çok üzüldü! Allah yardımcısı olsun ve Abdurrahim abimiz bir an önce sahalara geri dönsün inşallah...

Reha Kapsal: Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını Allah nasip etsin. Tabii ki camiasında çok sevilen bir insan Terim ve Albayrak. Bu anlamda onu sevenlerin endişe duyması gayet doğal. Ama her geçen gün sağlıklarının iyiye gittiğine yönelik haberler de çıkıyor. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacaklardır. Kulübü olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir olay olacağını düşünmüyorum.

Serkan Korkmaz: Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak tüm spor camiasının çok sevdiği bir şahsiyet. Galatasaray her bir üyesi için tutunması, kabul görmesi ve sivrilmesi çok zor bir camia. Terim ve Albayrak, yıllardır sarı kırmızılı camianın tarihine geçecek kadar büyük bir performans sergiledi. Acil şifalar diliyorum.

EN GÜVENLİSİ BİZİZ

Yabancılar, koronavirüs tehlikesi bakımından şu anda en güvenli ülke olan Türkiye'de kalsınlar.

Yabancı futbolcular, Türkiye'de kaldı. Gidenler geri dönememekten korkuyor. Bu daha ne kadar bu şekilde devam edebilir?

Zeki Uzundurukan: Ortam normale dönene kadar her oyuncu, kulüplerin aldığı kararlara saygı duymak zorunda! Kendileri için, aileleri için belirlenen kurallara uymak zorundalar... Zaten uyuyorlar da. Aklın yolu bir... Gidenler geri döndüğünde 14 günlük karantina sürecini biliyorlar. O yüzden koronavirüs tehlikesi bakımından şu anda en güvenli ülke olan Türkiye'de kalsınlar!

Reha Kapsal: Bu süreçte birçok belirsizlik var. Futbolcular tabii ki ailelerinin yanına gitmek istiyordur. Ama bu durumda seyahat etmek ne kadar doğru olur? Öncelikle herkes bulunduğu yerde kendini karantinaya almalı. Burada futbolcuların fiziksel anlamda değil, psikolojilerinin iyi olması gerekir. Bu anlamda gerekli önlemleri en iyi şekilde alıp bu zamanı oldukları yerde geçirmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum.

Serkan Korkmaz: Şu an yabancı topçuların pek çoğu için Türkiye kalmak en güvenli seçenek gibi duruyor. Gitmiş olanların önemli bir bölümüyse eminim ki ilk fırsatta dönmeye çalışıyordur. İki hafta sonra önümüzü daha net görerek daha somut olasılıklar üzerinde konuşacağımızı tahmin ediyorum.