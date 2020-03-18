Zirve kilitlendi! (Süper Lig panorama)
Lider Trabzonspor ile aynı puandakitakipçisi Başakşehir arasındakimaçtan galip çıkmadı. Karadenizekibi averajla tahtını korumayı bildi. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın'ın rakibi durdurma taktiği işe yaradı. Aslan geçmiş maçlara göre hücumda daha durgundu. Maç başladığı gibi sonuçlandı. F.Bahçe, Başakşehir'i yendiğindelider Sivas'ın 4 puan gerisindeydi. 7 haftadır kazanamıyorlar ve şimdilider Trabzon'un 13 puan gerisindeler.
Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan 26. hafta maçlarındazirveden bir galip çıkmadı. Trabzonspor, puan puana olduğuBaşakşehir ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç iki takımı da fazlamemnun etmedi. Sezonun ilk devresindeki mücadele de eşitlikle sonuçlandığı için ikili averaj ortadan kalktı. Sezon sonunda bu takımlar aynı puanda olursa genel averaja bakılacak. Fenerbahçe'de önlenemez düşüş sürüyor.Başakşehir galibiyeti sonrası şampiyonluğun favorilerinden olan Kanarya şimdi liderin13 puan gerisine düştü.
BEŞİKTAŞ GEÇİT VERMEDİ
Tarihte ikinci kez seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinden de bir galip çıkmadı. Sergen Yalçın, hücum gücü yüksek Cimbom'a çok doğru tedbirler aldı. Seri, Belhanda ve Lemina topla çıkamayınca Aslan da istediği pozisyonları yakalayamadı.Bu maç da beraberlikle tamamlandı. Şampiyonluğa oynayan Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'a kaybederek önemli bir avantajı yitirdi. Ligin son 2 sırasındaki Kayserispor ve Ankaragücü kazanarak moral buldular. Kasımpaşa'nın da çıkışı sürüyor. Konya da bir nebze olsun rahatladı.
HAFTANIN ASİSTİ: MENSAH
Sarı-kırmızılı ekibin, renkdaşı Yeni Malatyaspor'u yendiği maçta 2 asist yaptı, 1 penaltı kaçırdı. Mesanovic'in golüden önce 50 metrelik depar attı. Bomboş kaleye attırdı.
HAFTANIN KURTARIŞI: NORDFELDT
Başkent ekibinin kalecisi birbirinden güzel kurtarışlar yaptı ancak bu puana yetmedi. Barrow'un vuruşu savunmadan sekmesine rağmen Nordfeldt nefis çıkardı.
HAFTANIN TAKIMI: ANTALYASPOR
Akdeniz temsilcisi mağlubiyet nedir unuttu.Antalyaspor,bu hafta da şampiyonluğa oynayan takımlardan Sivasspor'u devirerek kritik bir galibiyet aldı.
HAFTANIN GOLÜ: RODALLEGA
Denizlispor'un yıldızı Hugo Rodallega kendisine atılan uzun pasta tekte müthiş bir vuruş çıkardı.Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt'i avladı.
HAFTANIN SÖZÜ: BÜLENT UYGUN
Süper Lig'de bu hafta deplasman takımları için kabus gibi geçti. 9 maçın 7'sinde ev sahibi ekipler galip geldi. Ankaragücü, Kasımpaşa, Denizlispor, Antalyaspor, Konyaspor,Alanyaspor ve Kayserispor haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldular. Ligin zirvesindeki Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçları berabere bitti.
HAFTANIN HOCASI: FUAT ÇAPA / KASIMPAŞA
Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetiminde başarılı bir grafik çiziyor. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ettiler. Geçen hafta Kayserispor'u 5 golle geçen Paşa bu hafta da Göztepe'yi devirdi. Fuat Çapa'nın taktiği tıkırtıkır işlerken, takımın forveti Fode Koita da çok formda.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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