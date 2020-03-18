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18 Mart 2020, Çarşamba
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Zirve kilitlendi! ( panorama)

Zirve kilitlendi! (Süper Lig panorama)

Lider ile aynı puandakitakipçisi arasındakimaçtan galip çıkmadı. Karadenizekibi averajla tahtını korumayı bildi. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 'ın rakibi durdurma taktiği işe yaradı. Aslan geçmiş maçlara göre hücumda daha durgundu. Maç başladığı gibi sonuçlandı. F.Bahçe, Başakşehir'i yendiğindelider Sivas'ın 4 puan gerisindeydi. 7 haftadır kazanamıyorlar ve şimdilider Trabzon'un 13 puan gerisindeler.

Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan 26. hafta maçlarındazirveden bir galip çıkmadı. , puan puana olduğuBaşakşehir ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç iki takımı da fazlamemnun etmedi. Sezonun ilk devresindeki mücadele de eşitlikle sonuçlandığı için ikili averaj ortadan kalktı. Sezon sonunda bu takımlar aynı puanda olursa genel averaja bakılacak. 'de önlenemez düşüş sürüyor. galibiyeti sonrası şampiyonluğun favorilerinden olan Kanarya şimdi liderin13 puan gerisine düştü.

BEŞİKTAŞ GEÇİT VERMEDİ

Tarihte ikinci kez seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinden de bir galip çıkmadı. , hücum gücü yüksek Cimbom'a çok doğru tedbirler aldı. Seri, ve Lemina topla çıkamayınca Aslan da istediği pozisyonları yakalayamadı.Bu maç da beraberlikle tamamlandı. Şampiyonluğa oynayan deplasmanda 'a kaybederek önemli bir avantajı yitirdi. Ligin son 2 sırasındaki ve Ankaragücü kazanarak moral buldular. 'nın da çıkışı sürüyor. da bir nebze olsun rahatladı.

HAFTANIN ASİSTİ: MENSAH

Sarı-kırmızılı ekibin, renkdaşı 'u yendiği maçta 2 asist yaptı, 1 penaltı kaçırdı. Mesanovic'in golüden önce 50 metrelik depar attı. Bomboş kaleye attırdı.

HAFTANIN KURTARIŞI: NORDFELDT

Başkent ekibinin kalecisi birbirinden güzel kurtarışlar yaptı ancak bu puana yetmedi. Barrow'un vuruşu savunmadan sekmesine rağmen Nordfeldt nefis çıkardı.

HAFTANIN TAKIMI: ANTALYASPOR

temsilcisi mağlubiyet nedir unuttu.Antalyaspor,bu hafta da şampiyonluğa oynayan takımlardan Sivasspor'u devirerek kritik bir galibiyet aldı.

HAFTANIN GOLÜ: RODALLEGA

Denizlispor'un yıldızı Hugo Rodallega kendisine atılan uzun pasta tekte müthiş bir vuruş çıkardı.Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt'i avladı.

HAFTANIN SÖZÜ: BÜLENT UYGUN

'de bu hafta deplasman takımları için kabus gibi geçti. 9 maçın 7'sinde ev sahibi ekipler galip geldi. Ankaragücü, Kasımpaşa, Denizlispor, Antalyaspor, ,Alanyaspor ve Kayserispor haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldular. Ligin zirvesindeki Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçları berabere bitti.

HAFTANIN HOCASI: FUAT ÇAPA / KASIMPAŞA

Kasımpaşa, yönetiminde başarılı bir grafik çiziyor. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ettiler. Geçen hafta Kayserispor'u 5 golle geçen Paşa bu hafta da 'yi devirdi. Fuat Çapa'nın taktiği tıkırtıkır işlerken, takımın forveti Fode Koita da çok formda.

  1. 18.3.2020
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