Resmi açıklama! Süper Lig maçları ertelenecek mi?
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'da tüm sosyal aktiviteleri durdururken, Türkiye'de de futbol müsabakalarının seyircisiz oynanma kararının alınmasına sebep olmuştu. Bu kararın ardından maçların iptal edileceği yönündeki iddialar güçlük kazanırken, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir" dedi.
Ve Türkiye Futbol Federasyonu son kararı açıkladı... Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, Süper Lig'de de maçların seyircisiz oynanmasına sebep olmuştu.
Alınan bu kararın ardından 'Süper Lig'de de maçlar ertelenecek' iddiaları yazılı basında ortaya çıkarken, Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili resmi açıklama yaptı.
NTV'nin haberine göre TFF 1. Başkan Vekili Servet yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir" dedi.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 17:45
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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