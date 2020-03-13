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13 Mart 2020, Cuma
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Resmi açıklama! maçları ertelenecek mi?

Resmi açıklama! Süper Lig maçları ertelenecek mi?

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'da tüm sosyal aktiviteleri durdururken, Türkiye'de de futbol müsabakalarının seyircisiz oynanma kararının alınmasına sebep olmuştu. Bu kararın ardından maçların iptal edileceği yönündeki iddialar güçlük kazanırken, TFF 1. Başkan Vekili , " maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir" dedi.

Ve Türkiye Futbol Federasyonu son kararı açıkladı... Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, 'de de maçların seyircisiz oynanmasına sebep olmuştu.

Alınan bu kararın ardından 'Süper Lig'de de maçlar ertelenecek' iddiaları yazılı basında ortaya çıkarken, Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili resmi açıklama yaptı.

NTV'nin haberine göre TFF 1. Başkan Vekili , "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir" dedi.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 17:45
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