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07 Mart 2020, Cumartesi
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Disiplin müfettişleri görevde

Disiplin müfettişleri görevde

, Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu.

, Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu. Disiplin Talimatı'nda değerlendirilmeyen olaylar, medya ile sosyal medyada etiğe aykırı açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişilerin, disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edileceği bildirildi.

  1. 7.3.2020
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