Disiplin müfettişleri görevde
TFF, Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu.
TFF, Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu. Disiplin Talimatı'nda değerlendirilmeyen olaylar, medya ile sosyal medyada etiğe aykırı açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişilerin, disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edileceği bildirildi.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Disiplin müfettişleri görevde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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