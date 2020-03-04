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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-G.Saray...

'de 25. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu

'de 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. 'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını yönetecek.

'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Ocak Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray:

9 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 12:10
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