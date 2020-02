Türkiye tek yürek!

Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçikler için spor camiası taziye ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Türk milletini yasa boğan hain saldırıyla ilgili federasyonlar, spor kulüpleri ve sporcuların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlardan bazıları şöyle:



TFF

Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize şifalar dileriz.



GALATASARAY

Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

askerlerimize acil şifalar dileriz.



FENERBAHÇE

Milletimizin başı sağolsun. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



BEŞİKTAŞ

Kahraman Mehmetçiklerimizin şehit düştüğünü ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."



TRABZONSPOR

Hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!



SİVASSPOR

Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet; kederli aileleri, TSK ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.



ALANYASPOR

Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle.



BAŞAKŞEHİR

Askerlerimizin şehit olduğu haberini karşılaşma sonrası üzüntü ile öğrendik. Askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



GAZİANTEP FK

Rejım güçlerinin yaptığı bu haince saldırıyı şiddetle kınıyor ve sorumluluğu bulunanları lanetliyoruz. Türkiye, hem kendi güvenliği hem de Suriyelilerin güvenliğini sağlamak için bölgededir. Suriye'nin barışı ve huzuru için bölgede bulunan askerlerimize yapılan bu hainliği kabul etmek mümkün değildir. Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.



GÖZTEPE

Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.



GENÇLERBİRLİĞİ

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



ANTALYASPOR

Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.



DENİZLİSPOR

Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



ÇAYKUR RİZESPOR

Mübarek Regaip Kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah'ım!



KONYASPOR

Kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize başsağlığı dileriz.



ANKARAGÜCÜ

İdlib'te şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Yüce milletimizin başı sağ olsun.



KASIMPAŞA

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.



KAYSERİSPOR

Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.



Y. MALATYASPOR

Hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.



TBF

Askeri güçlerimize düzenlenen saldırı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza şifalar dileriz.



TVF

Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



GÜREŞ FEDERASYONU

Şehit olan Mehmetçiklerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Şu an sınır dışında operasyonda olan tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız kahraman askerlerimiz için…



CİMNASTİK FEDERASYONU

Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.



JUDO FEDERASYONU

Hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



YÜZME FEDERASYONU

Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa dileriz. Ulusumuzun başı sağ olsun.



KENETLENDİK

Hain saldırı için futbolcular da taziye mesajları yayınladı. Yabancı futbolcular e yurt dışında görev yapan oyuncularımızın da paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle:



OZAN (FENERBAHÇE)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun."



MERİH (JUVENTUS)

"İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!"



ÇAĞLAR (LEICESTER)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."



UĞURCAN (TRABZON)

"İdlib'dekı hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."



YUSUF (LILLE)

"İdlib'dekı hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağ olsun."



ENES (VALLADOLID)

"İdlib'de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."



OKAY (CELTA VIGO)

"İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."



ZEKİ (LILLE)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."



BURAK (BEŞİKTAŞ)

"Başımız sağ olsun..."



UMUT (BEŞİKTAŞ)

"Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor. Gerçekten çok acı... Başımız sağ olsun..."



DONK (G.SARAY)

Galatasaray'ın futbolcularından Ryan Donk da sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşıp, dua emojisi koydu.



ALEX DE SOUZA

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de hain saldırıya kayıtsız kalmadı. Brezilyalı, twitter'dan "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" mesajını paylaşıp. Türkiye forması giydiği bir görsel yayınladı.



FURKAN KORKMAZ

NBA'de Philadelphia 76ers takımının formasını milli basketbolcu Furkan Korkmaz da Mehmetçik'e destek verip, taziye mesajı paylaştı. Ay-yıldızlı basketbolcu, Türk bayrağı yayınladı ve "Milletimizin başı sağolsun. Kalbim ve dualarım mehmetçiğimizle" ifadesini kullandı.

SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."