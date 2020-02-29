Cenk Tosun 'Türkiye'ye geri dönemeyeceğim!'
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun yayıncı kuruluşa verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Tosun, Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konusuna da açıklık getirdi... İşte detaylar.
Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Cenk Tosun, yayıncı kuruluşa konuştu. Devre arasında Everton'dan, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:
"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"
"Öncelikle Beşiktaş'ta oynamak benim çocukluk hayalimdi. Premier Lig'e gelmemdeki en büyük etken Beşiktaş'tı. Sonrasında Everton'a geldim. Çok güzel günlerim geçmesine rağmen hoca değişiklikleri beni etkiledi ve Palace'ın yolunu tuttum. Burada bana verilen şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Şu an için Türkiye'ye dönme planım yok. Avrupa'da kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Burada her anlamda kendinizi geliştiriyorsunuz."
"İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"
"Premier Lig'deyim ve burada işimi çok severek yapıyorum. EURO 2020 finalleri olacak. EURO 2016'da oynamıştım. Futbolcu olduğunuzu böyle turnuvalarda anlıyorsunuz. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Elemelerdeki başarılı performansımızı yakalayıp, bunun üstüne de çıkabilirsek çok iyi işler yapabileceğimize inanıyorum.
- 29.02.2020
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