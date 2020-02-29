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29 Şubat 2020, Cumartesi
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, ile durumunu düzeltiyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile durumunu düzeltiyor

'in 24. haftasında 'u deplasmanda 2-1 mağlup eden , yeni teknik direktörü 'la performansını yükseltmeye başladı.

Sezona yönetiminde başlayan ve 18. hafta sonunda Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, 19. haftadaki karşılaşmasına yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkmıştı.

, 20. haftadaki karşılaşmasıyla göreve başlayan idaresinde daha başarılı bir görüntü çizdi.

GOL ORTALAMASI YÜKSELDİ

Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde hücumda daha iyi bir görüntü ortaya koydu.

Ligin 19 haftalık bölümünde 29 gol kaydeden Beşiktaş, maç başına 1,52 skor ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde ise çıktığı 5 maçta 9 golle ortalamasını 1,8 olarak gerçekleştirdi.

SAVUNMA OTURUYOR

Beşiktaş, Yalçın döneminde savunmasını oturtmaya başladı.

'deki 19 karşılaşmasında kalesinde 26 gol gören siyah-beyazlılar, maç başına 1,36 gol yeme ortalaması yakaladı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 5 maçta 5 gol yiyen Beşiktaş'ın, yeni dönemdeki ortalaması 1'e düştü.

PUAN ORTALAMASINI YÜKSELTİYOR

Siyah-beyazlı takım, Yalçın liderliğinde puan ortalamasını yükseltti.

İlk 19 maçında 30 puan elde eden Beşiktaş, 1,57 ortalama tutturdu. Yalçın yönetimindeki 5 müsabakada 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, bu dönemde ortalamasını 2'ye çıkardı.

GALİBİYET YÜZDESİ DAHA İYİ

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde galibiyet yüzdesinde daha başarılı oldu.

Sezonun 19 maçlık bölümünde 9 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, yüzde 47,3 oran yakaladı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde ise 5 maçta 3 galibiyetle yüzde 60'lık kazanma oranı elde etti.

İLK YARIYA GÖRE DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

İlk yarıda Çaykur Rizespor, FK, , ve maçlarında 5 puan toplayabilen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu rakipleriyle yaptığı maçlardan 10 puan çıkardı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu rakipleriyle ilk yarıda yaptığı maçlarda sadece Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenmişti. Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan Beşiktaş, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, ikinci yarıda bu takımlarla oynadığı maçlarda Çaykur Rizespor'a 2-1, Gaziantep FK'ye 3-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kaldı.

  1. 29.02.2020
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