Maç bitti Sergen Yalçın Halis Özkahya'nın yanına gitti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Maça damga vuran an! Sergen Yalçın o ismin yanına gitti

Maça damga vuran an! o ismin yanına gitti

Maça damga vuran an! Sergen Yalçın o ismin yanına gitti

'de , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'u 'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran an ise karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşandı. İşte detaylar...

'in 24. haftasının açılış maçında , deplasmanda 'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın bitmesinin ardından ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Sezonun ilk yarısında BtcTurk 'u çalıştıran Beşiktaş teknik direktörü , 10. haftada ile oynadıkları mücadelede, hakem ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart görmüştü. ise deneyimli teknik adama 4 maç men cezası vermiş, daha sonra bu ceza 3'e indirilmişti.

Alanyaspor-Beşiktaş maçını yöneten hakem Halil Özkahya'ydı. Sergen Yalçın karşılaşmanın bitmesiyle birlikte hakemlerin yanına giderek Özkahya'yı tebrik etti. İkili arasındaki gerginlik de böylece sonlanmış oldu.


(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

haberin devamı

  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maça damga vuran an! Sergen Yalçın o ismin yanına gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN