Maça damga vuran an! Sergen Yalçın o ismin yanına gitti
Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran an ise karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın bitmesinin ardından ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Sezonun ilk yarısında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 10. haftada Kasımpaşa ile oynadıkları mücadelede, hakem Halis Özkahya ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart görmüştü. PFDK ise deneyimli teknik adama 4 maç men cezası vermiş, daha sonra bu ceza 3'e indirilmişti.
Alanyaspor-Beşiktaş maçını yöneten hakem Halil Özkahya'ydı. Sergen Yalçın karşılaşmanın bitmesiyle birlikte hakemlerin yanına giderek Özkahya'yı tebrik etti. İkili arasındaki gerginlik de böylece sonlanmış oldu.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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