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Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...
Liverpool'da yaşadığı Şampiyonlar Ligi faciasının ardından 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan ve siyah-beyazlı ekipte son sezonuna giren Loris Karius, gemileri yaktı. Siyah-beyazlı ekibin 7.25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya yanaşmaması üzerine Karius, tüm imkanları zorlamaya başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Şubat 2020 Cumartesi 10:29
Güncelleme: 29.02.2020 10:29
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Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 2 hatalı gol yiyen Loris Karius, 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanmıştı.
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Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, son aylarına giren LorisKarius'un 7.25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu almayacaklarını ve sezon sonunda yolları ayıracaklarını duyurmuştu.
Bu açıklamayı olgunlukla karşılayan Alman file bekçisi, yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi.
Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti.
KLOPP İLE GÖRÜŞECEK
Liverpool'da kadroda düşünülmeyen tecrübeli kaleci, Yalçın'ın bu sözleri üzerine gemileri yaktı. Kara Kartal'da kalmaya niyetli olan 26 yaşındaki futbolcu, JurgenKlopp ile bir görüşme gerçekleştirmeye karar verdi.