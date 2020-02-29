Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...

Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...

Liverpool'da yaşadığı Şampiyonlar Ligi faciasının ardından 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan ve siyah-beyazlı ekipte son sezonuna giren Loris Karius, gemileri yaktı. Siyah-beyazlı ekibin 7.25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya yanaşmaması üzerine Karius, tüm imkanları zorlamaya başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Şubat 2020 Cumartesi 10:29 Güncelleme: 29.02.2020 10:29
Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 2 hatalı gol yiyen Loris Karius, 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, son aylarına giren Loris Karius'un 7.25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu almayacaklarını ve sezon sonunda yolları ayıracaklarını duyurmuştu.

Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...

Bu açıklamayı olgunlukla karşılayan Alman file bekçisi, yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi.

Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...

Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti.

Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...

KLOPP İLE GÖRÜŞECEK

Liverpool'da kadroda düşünülmeyen tecrübeli kaleci, Yalçın'ın bu sözleri üzerine gemileri yaktı. Kara Kartal'da kalmaya niyetli olan 26 yaşındaki futbolcu, Jurgen Klopp ile bir görüşme gerçekleştirmeye karar verdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN