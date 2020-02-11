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11 Şubat 2020, Salı
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PFDK kararları açıklandı! O futbolcuya 2 maç ceza

PFDK kararları açıklandı! O futbolcuya 2 maç ceza

TFF, (PFDK)'nın cezalarını duyurdu. Buna göre Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Isaac Cofıe'nin 2 maç men cezası aldığı belirtildi! İşte detaylar...

, PFDK'nın verdiği cezaları açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"'nun 11.02.2020 tarih ve 48 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ Kulübünün, 05.02.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR- A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.02.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu ISAAC COFIE'nin, 06.02.2020 tarihinde oynanan A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,


4- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 05.02.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR- A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz ve kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.02.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 04.02.2020 tarihinde oynanan A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


7- CİZRESPOR Kulübünün, sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

CİZRESPOR Kulübü başkanı MARUF SEFİNÇ'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


8- ALTAY Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,


9- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


10- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


11- YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun yargılamanın iadesi talebinin REDDİNE, (oyçokluğu)


Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı"

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 17:47
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